¡ÚËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¥ï¥Ã¥Ä¤ÎÇä¤ì¶Ú¡ÖµÛ¿å¥¹¥Ý¥ó¥¸¥â¥Ã¥×¡×¡£440±ß¤Ç¿å¤Þ¤ï¤êÁÝ½ü¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²ò¾Ã¡©
ËèÆü¤Î²È»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íá¼¼¤äÀöÌÌ¤Þ¤ï¤ê¤Ë»Ä¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿åÅ©¤ò¥µ¥Ã¤ÈÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤ï¤¬²È¤Ç¤â¡¢¿å¤Þ¤ï¤ê¤ÎºÙ¤«¤¤¿åÅ©¤ò¿¡¤¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»¨¶Ò¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤¦¤È¼ê¤¬Ç¨¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÑÈË¤ËÀö¤¦¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÏÌ£¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¿å¤Þ¤ï¤êÁÝ½ü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¿Íµ¤¤Î¥ï¥Ã¥Ä¤Î¡ÖµÛ¿å¥¹¥Ý¥ó¥¸¥â¥Ã¥×¡×¡£¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤Ë¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁÝ½ü¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥Ã¥Ä¤Î¡ÖµÛ¿å¥¹¥Ý¥ó¥¸¥â¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥â¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï²£ÌóÌó4.6cm¡ß¹â¤µÌó24.5cm¡ß±ü¹Ô4.2cm¤È¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£ÀÇ¹þ440±ß¤È¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¤ªÄà¤ê¤¬¤¯¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
ÁáÂ®ÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤ÆÎ®¿å¤ÇÀö¤¤¡¢¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Þ¤¹¡£´¥¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¹Å¤µ¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ÏÂç»ö¤Ê²¼½àÈ÷¡£¢¨´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¤¹¤ë¤ÈÇËÂ»¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ËËÜÂÎ¥Ï¥ó¥É¥ëÃæ±û¤ÎÎØ¤Ã¤«¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤È²»¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¼¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸Î¢ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ÈËÜÂÎ¤Î¼è¤êÉÕ¤±ÉôÊ¬¤Î·ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢³°Â¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁõÃå¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¥³¥Ä¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Íá¼¼¤ÎÊÉ¤ä¶À¤Î¿åÅ©¤â¥¹¥Ã¥¥ê
Íá¼¼¤ÎÊÉ¤ä¶À¤Ë»Ä¤ë¿åÅ©¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¥µ¥Ã¤È³ê¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬¤è¤¯µÛ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¿å¤òµÛ¤¤¼è¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿åÊ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å²ó¤ê¤Ë¤âOK
»Ò¤É¤â¤¬»È¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÌÌ½ê¤Î¿å²ó¤ê¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿å¤Ï¤Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤·¤Æ¤â¿¡¤«¤Ê¤¤¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤¬²È¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖµÛ¿å¥¹¥Ý¥ó¥¸¥â¥Ã¥×¡×¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¿å¤Ï¤Í¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Ã¥×¤ò¥¹¥Ã¤È³ê¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¿å¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼ê¤â±ø¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡£
¥â¥Ã¥×¤Î¿åÀÚ¤ê¤â¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤Ç´ÊÃ±¡ª
¡ÖµÛ¿å¥¹¥Ý¥ó¥¸¥â¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤¯¤À¤±¤Ç¿åÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥â¥Ã¥×¤ÎÀèÃ¼¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢ËÜÂÎ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÃæ±û¤ÎÎØ¤Ã¤«¤ò¥®¥å¥Ã¤È¾å¤Ø¡Ê¥â¥Ã¥×¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡Ë°ú¤¯¤À¤±¡£
¤¹¤ë¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤¬¼«Á³¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»¨¶Ò¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤¬Ç¨¤ì¤¿¤ê±ø¤ì¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¤È¿åÀÚ¤ê¤Ç¤¤Æ¼¡¤Î²È»ö¤Ë°Ü¤ì¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê³°¤·¤ª¼êÆþ¤ì¤â¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë
¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤È¥â¥Ã¥×¤ÎÅÚÂæ¤Î¤¹¤´Ö¤Ë»Ø¤òÆþ¤ì¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥í¥Ã¥¯¤¬³°¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆâÂ¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Ã¤È³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±¤¸¼ê½ç¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
³°¤·¤¿¥â¥Ã¥×¤Ï¡¢ÃæÀÀöºÞ¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç·Ú¤¯²¡¤·Àö¤¤¤¹¤ë¤À¤±¡£¶¯¤¯¤³¤¹¤ê²á¤®¤ë¤È¼è¤êÉÕ¤±ÉôÊ¬¤¬Çí¤¬¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Àö¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç¶´¤ó¤Ç¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤ÆÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç´¥¤«¤»¤Ð¤ª¼êÆþ¤ì´°Î»¤Ç¤¹¡£
»È¤¦¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
¥¹¥Ý¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ï¥â¥Ã¥×ËÜÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤À¤ÈÁõÃå¤Ë¾¯¤·¼ê´Ö¼è¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢¤ËÀâÌÀ½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åÊ¬µÛ¼ý¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂçÎÌ¤Î¿å¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ä»¨¶Ò¤Ç¿¡¤¼è¤ëÊý¤¬Áá¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµÛ¿å¥¹¥Ý¥ó¥¸¥â¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿åÅ©¤ò¼êÁá¤¯ÊÒÉÕ¤±¤ëÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿å¤Þ¤ï¤ê¤Î¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß
¥ï¥Ã¥Ä¤Î¡ÖµÛ¿å¥¹¥Ý¥ó¥¸¥â¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Íá¼¼¤äÀöÌÌ½ê¤Ê¤É¤Î¿å¤Þ¤ï¤êÁÝ½ü¤òµ¤Éé¤ï¤º¥µ¥Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÌÅÝ¤À¤Ê¡×¤È¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¿åÅ©¥±¥¢¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
