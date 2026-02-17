ホンダ本気の「“本格”スポーツ軽トラ」が“ガチすぎて”反響殺到！

かつてホンダアクセスが発表し、来場者の度肝を抜いた伝説的なカスタムカーが存在しました。

それが、「東京オートサロン 2017」で公開された軽トラックのコンセプトモデル「T880」です。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ本気の「スポーツ軽トラ」です！（43枚）

ホンダ車の純正アクセサリー開発を手掛けるメーカー直系の開発部隊が、「働くクルマはカッコいい」というシンプルかつ熱いテーマを掲げて製作したこの一台。

ベースとなったのは、その卓越した走行性能からファンの間で「農道のNSX」と畏敬の念を込めて呼ばれる名車「アクティ」です。

そしてT880は、その素性の良さを極限まで引き出し、軽トラックの常識を覆すスーパーマシンへと変貌を遂げていました。

まずエクステリアから、圧巻の一言です。

キャビンを後方へ延長しつつ、ルーフを約150mmも切り詰める「チョップド・ルーフ」を敢行。

さらに全幅を65mm拡大したワイドフェンダーを与えることで、地を這うような「ロー＆ワイド」なスタンスを実現しています。

フロントにはレトロな丸型ヘッドライトを採用し、足元には旧車ファン垂涎の「RSワタナベ」製14インチアルミホイールとホワイトレタータイヤを装着。

この絶妙なバランスに対し、ネット上では今なお「可愛さと迫力が同居した奇跡のデザイン」「こういう遊び心こそホンダらしい！」と称賛の声が止みません。

しかし、T880の真骨頂はその中身にあります。

心臓部は、軽ワンボックス「バモス」用の660ccターボエンジンに換装され、トランスミッションには軽スポーツ「ビート」の5速MTを流用するという、ホンダファン感涙の純正流用チューニングが施されています。

さらに、室内ロールバーの設置、車高調によるローダウン、前後ディスクブレーキ化（しかもフロントは対向4ポットキャリパー！）など、サーキット走行も視野に入れた「本気すぎる」作り込みがなされていました。

この「羊の皮を被った狼」ならぬ「作業着を着たアスリート」に対し、SNSなどでは熱烈な反響が寄せられています。

「これぞ真の意味での“農道のNSX”だ！」「ここまで完成度が高いなら売ってくださいよ」「もし市販されていたら、車名は『アクティ タイプR』が相応しい」といった、もはや崇拝にも近いコメントが多数。

また、「販売すれば絶対に売れるはずなのに、なぜ出さなかったのか」「今のホンダにこういう熱いモデルを作ってほしい」と、市販化されなかったことを惜しむ切実な声も後を絶ちません。

残念ながら、ベースのアクティは2021年に生産を終了し、ホンダも軽トラック市場から撤退してしまいました。

そのため、T880のようなモデルが世に出る可能性は事実上消滅しています。

しかし、T880が示した「実用車であっても走りの楽しさを諦めない」という哲学と情熱は、今もファンの記憶に深く刻まれており、ホンダスピリットを象徴する一台として語り継がれているのです。