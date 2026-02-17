16歳以下の女子サッカー日本代表候補のトレーニングキャンプが、きのう（16日）岡山県美作市の美作ラグビー・サッカー場で始まりました。

【写真を見る】美作ラグビー・サッカー場でU-16女子サッカー日本代表候補のトレーニングキャンプ始まる【岡山】

全国から招集された23人の中学生が初めての練習に臨みます。

トレーニングキャンプは地域のスポーツ振興などを目指す美作市の誘致で実現したものです。

チームの目標は来年モロッコで開催されるU-17女子ワールドカップの出場権獲得です。合宿期間中は開幕戦を控えた湯郷ベルとのトレーニングマッチなども予定されています。

（U-16日本女子代表候補 中原千尋選手）

「日本を背負っているという責任感があるなかで、しっかりといいプレーができるようにがんばりたいなと思っています」

（U‐16日本女子代表 白井貞義監督）

「世界のサッカーがスピードが上がったりパワーが上がったりしている中でも、しっかり対応できる守備力というところも含めたサッカーをやっていきたい」

トレーニングキャンプは今月（2月）19日まで行われる予定です。