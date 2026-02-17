·Ð±Ä¼ÔÃÄÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥»¥ß¥Êー¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÆ³ÎÇ§¡¡²¬»³ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ê¤É¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©Æâ¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤¬¡¢´ë¶È¸òÎ®¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¥»¥ß¥Êー¤¬¤¤Î¤¦¡Ê16Æü¡Ë²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ï²¬»³ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ê¤É¸©Æâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë5¤Ä¤Î·Ð±Ä¼ÔÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬½¸¤¦ÃÄÂÎ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾´ë¶È¤Î·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢°Û¶È¼ï¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¸òÎ®¤ÎÍøÅÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¡ÂçËÌÂç»ÎÏºÍý»öÄ¹¡Ë
¡Ö¶È¼ï¤äÌò¿¦¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ÇÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜµ¤¤Ç»ö¶È¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È¡×
²¬»³ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤Ïº£¸å¤â¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤ò³«¤¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£