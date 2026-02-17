ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¡¢¡Ö°±Æ¶Á¡×·üÇ°¤¬26.6¡ó¡¡ÂÐºö¤Ï¡¢Ä´Ã£ÌÌ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤ÎÄã¸º¡×¤¬¥È¥Ã¥×
¡Á 2026Ç¯2·î ¡ÖÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×Ä´ºº ¡Á
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï2·î8Æü¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼ÆüÄ¾Á°¡¢ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬´ë¶È³èÆ°¤Ë¤â°±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¥¸¥ï¥ê¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼õÃí¤äÈÎÇä¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤â±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤Î²óÅú¤¬7³ä¡Ê70.3¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤¿¤¬¡¢2¥«·îÁ°¤ÎÁ°²óÄ´ºº¡Ê82.4¡ó¡Ë¤«¤é¤Ï12.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼õÃí¤¬¸º¾¯¡×¡¢¡Öº£¸å¼õÃí¤¬¸º¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï¹ç·×26.6¡ó¡ÊÁ°²ó15.6¡ó¡Ë¤È¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÂÐºöÍ½Äê¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢´ë¶È¤Î3³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÄ´Ã£ÌÌ¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤ÎÄã¸º¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ï¡¢´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë1·î30Æü¡Á2·î6Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£Á°²ó¡Ê2025Ç¯12·î1¡Á8Æü¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀßÌä¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÑ²½¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï1·î21Æü¡¢½°±¡Áª¤ÎÀ¯¸¢¸øÌó¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Ï³«¤«¤ì¤¿ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÄ©È¯Åª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¸£À©¤·¤¿¡£
¡¡ç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯ÆüÃæ´Ø·¸¤Ç¡¢ÆüÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ï¼¡Âè¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¡¢´ë¶È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤Ø¤Î¸«Ä¾¤·¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¡×¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬º£¸å¤ÎÂç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢1·î30Æü¡Á2·î6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Í¸ú²óÅú4,839¼Ò¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢¨»ñËÜ¶â1²¯±ß°Ê¾å¤òÂç´ë¶È¡¢1²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ê¸Ä¿Í´ë¶ÈÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÃæ¾®´ë¶È¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ï2025Ç¯12·î1¡Á8Æü¡ÊÍ¸ú²óÅú5,645¼Ò¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÅÙÌÜ¡£
Q1.ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¸å¡¢ÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¼Ò¤Î¼õÃí¡ÊÈÎÇä¡Ë¤Ï¤³¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢£¼õÃí¤äÈÎÇä¤Î¡Ö¸º¾¯¡¢¸º¾¯¸«ÄÌ¤·¡×¤Ï4¼Ò¤Ë1¼Ò
¡¡4,839¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼õÃí¤¬¸º¾¯¡×7.6¡ó¡Ê368¼Ò¡Ë¡¢¡Öº£¸å¼õÃí¤¬¸º¤ê¤½¤¦¡×19.0¡ó¡Ê923¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¹ç·×26.6¡ó¡Ê1,291¼Ò¡Ë¤¬ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤ò²óÅú¤·¤¿¡£Á°²óÄ´ºº¤Ç¡¢°±Æ¶Á¤ò²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï15.6¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó2¥«·î¤Ç11.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¡¢4¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬ÈÎÇä¸º¤Ê¤É¤Î°±Æ¶Á¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤â±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤¬70.3¡ó¡Ê3,406¼Ò¡¢Á°²ó82.4¡ó¡Ë¤È7³ä¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼õÃí¤¬Áý²Ã¡×¤Ï0.7¡ó¡Ê38¼Ò¡¢Æ±0.2¡ó¡Ë¡¢¡Öº£¸å¼õÃí¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡×¤Ï2.1¡ó¡Ê104¼Ò¡¢Æ±1.7¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¡¡¡Ö¸º¾¯¡¢¸º¾¯¸«ÄÌ¤·¡×¥á¡¼¥«¡¼´ØÏ¢¤¬¾å¾º
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Å´¹Ý¶È¡Ê55.0¡ó¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢4°Ì¶âÂ°À½ÉÊÀ½Â¤¶È¡Ê48.6¡ó¡Ë¡¢5°ÌÍ¢Á÷ÍÑµ¡³£´ï¶ñÀ½Â¤¶È¡Ê48.3¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢À½Â¤¶È¤¬7¶È¼ï¡ÊÁ°²ó3¶È¼ï¡Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤Ï61.9¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿½ÉÇñ¶È¤Ï52.3¡ó¤Ç¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Q2.º£²ó¤ÎÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢µ®¼Ò¤Ï²¿¤«ÂÐºö¤òºÎ¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¸¡Æ¤Í½Äê¤â´Þ¤á¤Æ²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÄ´Ã£°ÍÂ¸¤ÎÄã¸º¡×¡¢¡ÖÅÏ¹Ò¼«½Í¡×¤Ï¤ä¤äÄã²¼
¡¡Á´´ë¶È2,409¼ÒÃæ¡¢ºÇÂ¿¤¬¡ÖÄ´Ã£ÌÌ¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤ÎÄã¸º¡×¤Î32.4¡ó¡Ê781¼Ò¡¢Á°²ó32.4¡ó¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¡×¤¬26.5¡ó¡Ê639¼Ò¡¢Æ±30.4¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£°ÍÂ¸¤ÎÄã¸º¤¬Æ±Î¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤òµó¤²¤ëÈæÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£°ÍÂ¸¤ÎÄã¸º¤ÏÂç´ë¶È¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤è¤ê3.3¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤ÏÂç´ë¶È¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤ò5.8¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Öºß¸Ë¤Î³ÎÊÝ¡×¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©³«Âó¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£