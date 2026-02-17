¡Ø¥Ü¡¼¥±¥¤SM11¡Ù¥¦¥§¥Ã¥¸¤¬È¯ÇäÁ°¤Ê¤¬¤é¤â2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡º£ºî¤â¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤ÎÍ½´¶¤«¡Ú½µ´Ö¥®¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
Ìó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¿¡ØSM10¡Ù¤À¤¬¡¢º£½µ¤Ï2°Ì¤Ë¡ØSM11¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØSM11¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï2·î20Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉôÀè¹ÔÍ½Ìó¤ÎÇä¾å¤²¤¬½ç°Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØSM11¡Ù¤ÎÁ°É¾È½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥¢¤Ä¤¯¤Ð³Ø±àÄÌ¤êÅ¹¤ÎÃ«¹ç¿®½Ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û4°Ì°Ê²¼¤Ï¡©¡¡¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
¡ÖÅöÅ¹¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯»îÂÇ¥¯¥é¥Ö¤¬Æþ²Ù¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æþ²ÙÁ°¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× 20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸»Ô¾ì¤ÇNo.1¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØSM¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡£¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ï¡© ¡Ö¥Ü¡¼¥±¥¤¥¦¥§¥Ã¥¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢¥Ü¡¼¥±¥¤¥¦¥§¥Ã¥¸¤ò»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¡¢¼¡¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤È¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£·Á¾õ¡¢ÂÇ´¶¡¢¿¶¤ê´¶¤Ê¤É¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤¿¤Ó¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï4Ç¯¡¢6Ç¯¼þ´ü¤ÇÇã¤¤´¹¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡ØSM9¡Ù¤È¤«¡ØSM8¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡ØSM11¡Ù¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× È¯ÇäÁ°¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡ØSM11¡Ù¡£º£ºî¤â¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£ ¡Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë1°Ì¡¡¥Ü¡¼¥±¥¤ SM102°Ì¡¡¥Ü¡¼¥±¥¤ SM113°Ì¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É RTZ¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ44¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¤ÇÄ´ºº¡ª¡¡¡Ö¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡ÔÂÇµå²»ÉÕ¤¡Õ¡¿¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¡×¤Ç·ë²Ì¤ò¸ø³«Ãæ
