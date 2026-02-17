ÊÝ¸î»Ê»¦³²¤Ç½é¸øÈ½¡¢Èï¹ð¡Ö¼é¸î¿ÀÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊ»ö¼ÂÇ§¤á¤ë¡ÄÊÛ¸îÂ¦¤Ï¿´¿ÀÌ×¼å¾õÂÖ¤Ê¤É¼çÄ¥
¡¡ÂçÄÅ»Ô¤ÎÊÝ¸î»Ê¡¦¿·¾±Çî»Ö¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£¶£°ºÐ¡Ë¤¬£²£°£²£´Ç¯¤Ë¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ÈÓÄÍ¹ÉÊ¿Èï¹ð¡Ê£³£¶¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤¬£±£·Æü¸áÁ°¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÈÓÄÍÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÏÈÈ¹Ô»þ¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢·º¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¿´¿ÀÌ×¼å¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÈÓÄÍÈï¹ð¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡Ãæ¤Î£²£´Ç¯£µ·î¡¢Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¿·¾±¤µ¤óÊý¤ÇÌÌÀÜÃæ¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È¤ª¤Î¤Ç¿·¾±¤µ¤ó¤Î¶»¤ä¼ó¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²óÆÍ¤»É¤·¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ»¦³²¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èï¹ð¤Ïºá¾õÇ§ÈÝ¤Ç¡Ö¼é¸î¿ÀÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Èï¹ð¤Ï£±£¹Ç¯£¶·î¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤ÇÄ¨Ìò£³Ç¯¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢Æ±£··î¤«¤é¿·¾±¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸î»Ê¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï»Å»ö¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬°¤¤¤ÈÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤¿¤È»ØÅ¦¡£¿·¾±¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤ÆÊÝ¸î´Ñ»¡À©ÅÙ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢À¯ÉÜ¤ËÊóÉü¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢»¦³²¹Ô°Ù¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¸Ä°¤Î±Æ¶Á¤Ç»¦¿Í¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ëÇ½ÎÏ¤¬ÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸øÈ½¤Ï£±£¸¡¢£±£¹Æü¤ËÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£´Æü¤Ë·ë¿³Í½Äê¡£È½·è¤Ï£³·î£²Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¸å¤ÎºòÇ¯£±£²·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµÊÝ¸î»ÊË¡¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤Î¼«Âð°Ê³°¤ÎÌÌÀÜ¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤¬¹ñ¤ÎÀÕÌ³¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿¡£