¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê2025Ç¯7·î18Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢20Æü¤«¤éÍè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ Âè16ÃÆ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¾¾Åç¹¸ ÉÁ¤²¼¤í¤· ¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö ÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥Ü¡¼¥É¡×¤òÁ´¹ñ30Ëü¿Í¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡ª¿·¤¿¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¡ÖÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥Ü¡¼¥É¡×
¡¡2·î24Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¡¼¥É¡£µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÇÅá¤ò¤Õ¤ë¤¦¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý55.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è»Ë¾å¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¡¢½éÆüÀ®ÀÓ¡¢Ã±ÆüÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¹ñÆâÎòÂå¶½¼ý¤Ï2°Ì¤Ç¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ò¸ø³«½éÆü¤«¤é¾å²ó¤ë¶½¼ý¥Ú¡¼¥¹¤ò¸ø³«143Æü´Ö¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
