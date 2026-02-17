¿§Á¯¤ä¤«¡ªÆ£°æ²¦¾¡õ±ÊÀ¥¶åÃÊ¡ÈÏÂ²Î»³ÂÐ¶É¡É¤ª¤ä¤Ä¤¬Âç½¸¹ç ¥Õ¥¡¥ó¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ê¡×
¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬ßÚÎö¤À¡ª¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè4¶É¡¢ÏÂ²Î»³ÂÐ¶É¤¬2·î17Æü¤Ë³«Ëë¡£È×¾å¤ÎÇ®Àï¤òºÌ¤ë¡ÈºÇ¶¯¤ª¤ä¤Ä¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ¯¤ä¤«¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Î¿ô¡¹
¡¡º£²ó¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¡Ö¾¡Éé¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡Ö¾¡Éé¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î3ÉôÌç¡¢·×33ÉÊ¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Á´75ÉÊ¤â¤ÎÎÏºî¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Í¼±¼Ô¤Î¸·Áª¤È»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ÖÅêÉ¼¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿Àº±Ô¤¿¤Á¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂÐ¶É½éÆü¸áÁ°¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢23¡Ë¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î¡ÖÂÀ¹Þ½¨µÈ¤Ø¤Î¸¥¾åÍÓæ½¡×¤È¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤ÎËõÃã¡Ö°±ÊÕ¤ÎÇò¡×¡£Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¦¼Ô¤ÎÉ÷³ÊÉº¤¦½Â¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ï¡¢È×³°¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¡ÈÊªÎÌ¡É¤Ç¹¶¤á¤¿¡£¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¶ú¡×¤È¡Ö°ì¼ê¤ß¤«¤óÂçÊ¡¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÏÂ²Î»³»º¤Þ¤ê¤Ò¤á¤¤¤Á¤´100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤¤è¤ß¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÏÂ²Î»³¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡×¤È¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¥Û¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¹ç·×5ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤ËÃíÊ¸¡£´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤ò´°àú¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤é¤·¤¤·ä¤Î¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ¡×¡Ö¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¤ä¤ó¡×¡Ö¤¨¤¨¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¶¯¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¤³¤Î¡È¤Þ¤Ð¤æ¤¤¡É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤·¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£È×¾å¤Î¹¶ËÉ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»êÊ¡¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë