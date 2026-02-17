¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢Á°²ó¼Âà¤ÎWBC¤Ø¸þ¤±¡Ö²ø²æ¤Ê¤¯¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡× ·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼5Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Î»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ø²æ¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
½éÆü¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¡¢ÁöÎÝÎý½¬¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤Ë24¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ7ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï23¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç7ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇÀÊ¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¡£Îý½¬¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È´¶¿¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
WBC¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ïº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤áÄ¾Á°¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£¡ÖÁ°²ó²ø²æ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£5Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿µ½Å¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¹çÎ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãç¤¤¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹çÆüÄø¡Û
¢£2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£3·î2Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¡¡
vs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¢£3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ¡¡
vsºå¿À¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¡ÚWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Û
¢£¥×¡¼¥ëC¡ÊÅìµþ¥×¡¼¥ë¡Ë
2026Ç¯3·î5Æü¡Á10Æü¡¡¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÊÆüËÜ¡Ë
ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ