¡Ú¥¹¥¡¼¡Û»Ë¾åºÇÂ¿£¹´§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¯¥ì¥Ü¡¡º§Ìó¼Ô¤¬ÈëÌ©¤òË½Ïª¡ÖËèÆüÆ±¤¸²¼Ãå¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£¹¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥¡¼ÃË»Ò¤Î¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¡¦¥¯¥ì¥Ü¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÈëÌ©¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¥¯¥ì¥Ü¤È¸òºÝ¤·¡¢£²£µÇ¯¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦º§Ìó¼Ô¥Ú¥ë¥Ë¡¼¥ì¡¦¥É¥¹¥Ó¤µ¤ó¤ÏàÅß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ïº£¡¢ËèÆüÆ±¤¸²¼Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ÷Î¥¤òÊÝ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥¹¥Ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¥Ü¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥È¥í¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤Ç£¶¼ïÌÜÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤ÏÆ±¤¸¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸ÞÎØ¤Ç¤âà¥²¥óÃ´¤®á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¡¼¥È¡¼¥Ê¡¼¤Î¹ðÇò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥ì¥Ü¤Ï¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤Îº§Ìó¼Ô¤¬»É·ãÅª¤Ê»ö¼Â¤òË½Ïª¤·¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÌÂ¿®¿¼¤¤À³Ê¤Ç¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤âÆ±¤¸²¼Ãå¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¸Â³¦¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¸ÞÎØ¸å¤Ë¥É¥¹¥Ó¤µ¤ó¤¬´ê¤¦¤Î¤Ï¹¬±¿¤Î²¼Ãå¤òÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£