¸ÞÎØÍ¾ÇÈ¤Ç²ÐÍË¥É¥é¥Þ£¶ºîÉÊµÙ»ß¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡õÊ¡»ÎÁóÂÁ¼ç±éºî¤Ï£²½µÏ¢Â³¤Ç¡ÖËº¤ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç²áµîºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£¸¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÆüËÜÁª¼êÃÄ¡££±£·ÆüÌë¤â¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç¸ÞÎØÃæ·Ñ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬¸®ÊÂ¤ßµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£±·î´ü¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï²ÐÍËÆü¤ËÏ¢¥É¥é¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡Ê£Ç£Ð¡ËÂÓ¤Ç£´ËÜ¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ç£¶ËÜ¤Î·×£±£°ËÜ¤¬¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¤Ï¡¢¤¦¤Á£¶ËÜ¤¬ÊüÁ÷µÙ»ß¡££µËÜ¤¬¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Î±Æ¶Á¤À¡£
¡¡£Ç£ÐÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¼ç±é¤Î£Î£È£Ë¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅìµþ£Ð¡¥£Ä¡¥·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡×¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¼ç±é¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖºÆ²ñ¡Á£Ó£é£ì£å£î£ô¡¡£Ô£ò£õ£ô£è¡Á¡×¤Î¤ßÄÌ¾ïÄÌ¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£Á°¼Ô£³ºî¤¬»Ï¤Þ¤ë¸á¸å£¹»þ¡¢£±£°»þ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸ÞÎØÃæ·Ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢À¾ÈªÂç¸ã¼ç±é¡¢¸þ°æÍý¤ÈºÙÅÄÁ±É§¤¬¶¦±é¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡×¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö½ª¤Î¤Ò¤È¡×¤¬µÙ¤ß¡£¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤â¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¼ç±é¤Î¡Ö£Á£Ë£É£Â£Á¡¡£Ì£Ï£Ó£Ô¡×¤¬ÈÖÁÈÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊüÁ÷¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢ÆâÅÄÍý±û¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÎ¬Ã¥Ã¥º§¡×¡¢¥Õ¥¸¥±¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡×¤Î£³ËÜ¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö¥Æ¥ß¥¹¡×¡ÖÅìµþ£Ð¡¥£Ä¡×¤ÏÀè½µ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤º¡¢£²£´Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÂè£¶ÏÃ¡¢Âè£µÏÃ¤ÇºÆ³«¡£ÆüÍË¥É¥é¥Þ¤Ç½°±¡ÁªÆÃÈÖ¤È¸ÞÎØ¤Î±Æ¶Á¤Ç£²½µÏ¢Â³µÙ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡½Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡½¡×¤È¤â¤É¤â¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö£²½µ¤ªµÙ¤ß¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡£Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö£²½µ¤â¶õ¤¯¤Î¤Í¡£Ëº¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡Ö£²½µ¤â¤¢¤¤¤Æ£²£´Æü¤À¤Ê¤ó¤ÆËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶õÇòÂÐºö¤òÂÇ¤ÄÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥Æ¥ß¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Î£È£Ë¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡×½ËÆü¤Î£²£³Æü¤Ë£±¡Á£µÏÃ¤ò°ìµóºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¡££±£´Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¤Ç¡Ö¸åÈ¾Àï£Ó£Ð¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤ÆÆ±¥É¥é¥Þ¤òÆÃ½¸¤·¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌÄ³¤Í£¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¡¢Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤¬¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤ë¡££±Æü¤ÎÂè£´ÏÃ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö£µÆü¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¡Ö¤¢¤È£µÆü¡×¤¬¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£