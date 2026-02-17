¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¤Î¿·ºîXR¥²ー¥à¡ÖEVANGELION:¦¤¡×¡¢2·î23Æü¤Î¡È¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«·èÄê¡ª
¡¡Pixelity¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡Ê¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ÆXR¥²ー¥à¡ÖEVANGELION: ¦¤ CROSS REFLECTIONS¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¤ò2·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖEVANGELION: ¦¤ CROSS REFLECTIONS¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤È¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·ºîË×Æþ·¿XR¥²ー¥à¡£Âè3¿·Åìµþ»Ô¤ÈNERVËÜÉô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ìー¥äー¤ÏNERV»Î´±¸õÊäÀ¸¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Èー¥êー¥âー¥É¡×¤ÈÀïÆ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥Ð¥È¥ë¥âー¥É¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢³«È¯¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬ÅÐÃÅ¤·¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡¢XRµ»½Ñ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤Î»îÍ·ÂÎ¸³¤ä¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
