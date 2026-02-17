»Ø¸¶è½Çµ¡¢¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÅØÎÏ¤Ã¤ÆÀäÂÐË°¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É´Ú¹ñ¡¦HYBEËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿HYBE¡ßGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊABEMA¤Ë¤Æ2·î24Æü¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¼ýÏ¿¸å¤Î¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKPOPÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÈþµÓÈäÏª
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢KATSEYE¤ò¼ê¤¬¤±¤¿HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£HYBE x Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¡¦°éÀ®¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¼èºà¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤ÈKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤ÎMOKA¡Ê¥â¥«¡Ë¤ÈIROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö»ä¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇLE SSERAFIM¤äILLIT¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËVTR¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¿Í´ÖÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿LE SSERAFIM¤äILLIT¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Ä¤ÄÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¸¬µõ¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤µ¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»²²Ã¼Ô¤ò´Ñ¤ë»þ¤Ë¥¹¥¥ë°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Î¸å¤Î¼èºà¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Î¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èº£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò·Ð¤Æ¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤ÊÁª¤ÓÊý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È1ÏÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ÖÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»Ø¸¶¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËË°¤¤Á¤ã¤¦À¸¤Êª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤Ã¤ÆÀäÂÐË°¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òË°¤¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖË°¤¤º¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í¤¬»Ä¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKPOPÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÈþµÓÈäÏª
¢¡HYBE¡ßGeffen Records¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢KATSEYE¤ò¼ê¤¬¤±¤¿HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£HYBE x Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¡¦°éÀ®¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¢¡»Ø¸¶è½Çµ¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¡×¤ò¸ì¤ë
º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö»ä¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇLE SSERAFIM¤äILLIT¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËVTR¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¿Í´ÖÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿LE SSERAFIM¤äILLIT¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Ä¤ÄÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¸¬µõ¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤µ¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»²²Ã¼Ô¤ò´Ñ¤ë»þ¤Ë¥¹¥¥ë°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Î¸å¤Î¼èºà¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Î¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èº£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò·Ð¤Æ¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤ÊÁª¤ÓÊý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È1ÏÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡»Ø¸¶è½Çµ¤¬¸ì¤ëÅØÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ÖÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»Ø¸¶¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËË°¤¤Á¤ã¤¦À¸¤Êª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤Ã¤ÆÀäÂÐË°¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òË°¤¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖË°¤¤º¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í¤¬»Ä¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û