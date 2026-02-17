LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡õ¥«¥º¥Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸Àë¸À ÌÈµö¼èÆÀ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¡ÚWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤ÈKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É´Ú¹ñ¡¦HYBEËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿HYBE¡ßGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊABEMA¤Ë¤Æ2·î24Æü¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¼ýÏ¿¸å¤Î¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£2026Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢KATSEYE¤ò¼ê¤¬¤±¤¿HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£HYBE x Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¡¦°éÀ®¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¼èºà¤Ë¤Ï¡¢SAKURA¤ÈKAZUHA¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤ÎMOKA¡Ê¥â¥«¡Ë¤ÈIROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤Ì¤«ÄÒ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¼«¿È¤Î½ñÀÒ¤¬´Ú¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ÄÀË¤«¤Ê²óÅú¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¡¢KAZUHA¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌÈµö¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢°ìÆ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢SAKURA¤¬¡Ö»ä¤â¤È¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»Ø¸¶¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï»Ð¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿LE SSERAFIM¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢KAZUHA¤¬¡ÖºòÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤ò¹¤²¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡HYBE¡ßGeffen Records¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù
¢¡SAKURA¡õKAZUHA¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß
