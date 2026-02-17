LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÌ´¤¬³ð¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°ã¤¦¡×»Ø¸¶è½Çµ¡Ö¿Í¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡×Ì´¤òÄÉ¤¦¿Í¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÚWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡¿¼èºàÁ´Ê¸¡¦¸åÊÔ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡ÛHYBE¡ßGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊABEMA¤Ë¤Æ2·î24Æü¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤ÈKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤ÎMOKA¡Ê¥â¥«¡Ë¡¢IROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É´Ú¹ñ¡¦HYBEËÜ¼Ò¤Ë¤ÆÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤éÆüËÜÇÞÂÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢À¤³¦¤Ç³èÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¼èºàÁ´Ê¸¡¦¸åÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLITÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÈþµÓÈäÏª
¡½ ·èÄê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¡¢³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëLE SSERAFIM¡¢ILLIT¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹ºÝ¤Ë²¿¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
KAZUHA¡§¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
MOKA¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ì¥¤»¤ë¤³¤È¤ä¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾ì½ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ LE SSERAFIM¡¢ILLIT¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëºÝ¤ËÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
SAKURA¡§¤º¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ï1ÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
KAZUHA¡§ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOKA¡§»ä¼«¿È¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ë´·¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î»ä¤Ë¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤¤¤¤·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·èÄê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤Ë¤ÏÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
IROHA¡§¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ÏËÜÅö¤ËÊ¬¸ü¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ÊÁ°¤Ï¤Û¤«¤Î»Ò¤È¤Î¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«ºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KAZUHA¡§¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤«ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢1¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¥³¥Ä¥³¥Ä¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ÆSAKURA¤µ¤ó¤Ï¡¢KAZUHA¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
SAKURA¡§KAZUHA¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢1¿Í¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢KAZUHA¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MOKA¡§¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÆÃ¤ËÃ¯¤¬¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤â³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÃÎ¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÅØÎÏ¤äÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¼«Á³¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ IROHA¤µ¤ó¤Ï¡¢MOKA¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
IROHA¡§¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ »Ø¸¶¤µ¤ó¡¢LE SSERAFIM¡¢ILLIT¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌóÂ«¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ø¸¶¡§»ä¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²¿ÁÈ¤«¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆü¡¹ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âÂç¿Í¿ô¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
SAKURA¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥ö·î¤Ë1²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤äÇº¤ß¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOKA¡§»ä¼«¿È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤ÆÇÛÎ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇÛÎ¸¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ 2026Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ø¸¶¡§¤Ì¤«ÄÒ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü1Æü¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¼ê»Ï¤á¤Ë¤Ì¤«ÄÒ¤±¤Ç¤â¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ºòÇ¯½Ð¤·¤¿ËÜ¤òºÇ¶á´Ú¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ìÌõÈÇ¤¬½ñÅ¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤È4¥«¹ñ¸ì¤°¤é¤¤¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°õÀÇ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
KAZUHA¡§ºòÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤ò¹¤²¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
KAZUHA¡§»ä¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÌÈµö¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ìÆ±¡§¤¹¤´¤¤¡ª
SAKURA¡§»ä¤â¤È¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¡Ä¡£
»Ø¸¶¡§¤Þ¤º¤Ï»Ð¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
IROHA¡§¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
MOKA¡§»ä¤ÏºÇ¶á¥Ñ¥º¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë2000¥Ô¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¤òÌã¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Ç¯Ãæ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º²È¤Ë2000¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
IROHA¡§»ä¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÌ´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙÌ´¤òÄü¤á¤¿¤ê¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢º£¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ø¸¶¡§¼Â¤Ï¡áLOVE¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÊMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤ÎÀè¤ÎÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æº£Æü´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±þ±ç¤¹¤ëÃæ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§²¿¤«Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»þ¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÅê¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤òº¨¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç²¿¤«Ä©Àï¤·¤Æ¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¬¾å¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤ÈÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¾õ¶·¤ä´Ä¶¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
SAKURA¡§¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÌ´¤¬³ð¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç1¿Í¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦½Ö´Ö¤À¤±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÄü¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
KAZUHA¡§¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ä²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
MOKA¡§ºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÄü¤á¤¿¸å¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢º£²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð²ù¤¤¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤º¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸õÊä¼Ô¤¬Ì´¤òÄÉ¤¦»Ñ¤äÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÌ´¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤µ¤Ã¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ä¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆü¡¹¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤«¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î½¸Ãæ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤¤«¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤¦ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¤³¤È¥³¥Ä¥³¥ÄÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤¤¤«¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼Åª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤â²þ¤á¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Æ±À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤âÉÝ¤¤¤±¤É1ÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤ÈËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤ËÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»Ø¸¶¡§¤Þ¤º´Ñ¤ëÁ°¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸õÊä¼Ô¤«¤é¿Í´Ö¤Î¶Ë¸Â¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ë¸õÊäÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶¯¤¤´ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§HYBE¤µ¤ó¡¢Geffen Records¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤·¤«¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Î1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸õÊä¼Ô¤ä¹ç³Ê¤·¤¿1¿Í¤Î»Ò¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤äÌ´¡¢ÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃúÇ«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SAKURA¡§»ä¼«¿È¤â¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç²ÄÇ½À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬Í¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
MOKA¡§»ä¤Ï¸µ¡¹¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ð°ÜÆþ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¿É¤¤¾ìÌÌ¤ò´Ñ¤ë¤È¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¦µ¤¤äÎÏ¤â¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE ¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤ò¼ê¤¬¤±¤¿HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£HYBE x Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¡¦°éÀ®¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
