¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡ÛÇµÌÚºä46¡¦Àîºêºù¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬4·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼4¼ï¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¡¢Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÄ«¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£ºù¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àîºê¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ì¥¹¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ù¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ØÎý½¬¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´°À®¤µ¤ì¤¿»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤âÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Êº£¤Î»ä¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡×¤È¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥¹¤Î³¤¤Î¾å¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤À¡£Àîºê¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥È¤Î¾å¤Ç»£¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ØÀäÂÐÉ½»æ¤Ë»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ë¡¼¥¹¤Î¹ÁÄ®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³¤¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÍÎÉþ¤â¥»¡¼¥é¡¼É÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÍÎÉþ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÁ¤·¤¯Á°È±¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆî¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î»ä¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥¹¤ÎÁáÄ«¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£ÃÆ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¡£Àîºê¤Ï¡Ö¥Ë¡¼¥¹¤Î»Ô¾ì¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Ë¡¼¥¹¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤»¤¿ÁÇ¤Î»ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç³ê¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿»þ¤Î¥«¥Ã¥È¡£Í¼Æü¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¿À¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀîºê¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±¤Ç°ìÈÖ¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¤ò¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î°áÁõ¤â¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢±©¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤É¤Î´õË¾¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊõÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ïº£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤ÆÀîºê¤¬´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡£µ¤¸õ¤äÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë2ÅÔ»Ô¤Ç¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦¥Ë¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¿åÃå»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£°ìÊý¡¢²Ö¤ÎÅÔ¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤âÎ×¤à¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Àîºêºù¡¢1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×
¢¡Àîºêºù¡¢1st¥½¥í¼Ì¿¿½¸·èÄê
