¡Ú½ÕÀá¡Û¡ÖÇò¥¿¥¯¡×ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡·Ù»¡¤¬¸¡Ìä¤â¡¡Ê¡²¬¶õ¹Á
Ãæ¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡¢½ÕÀá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç17Æü¡¢¶å½£±¿Í¢¶É¤Î¿¦°÷¤é¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿°ãË¡¤Ê¡ÖÇò¥¿¥¯¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°æ¼êÈÞÆà»Òµ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢4¤«¹ñ¸ì¤ÇÇò¥¿¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¶õ¹Á¡¦¹ñºÝÀþ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶å½£±¿Í¢¶É¤Î¿¦°÷¤é¤ª¤è¤½20¿Í¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¡ÖÇò¥¿¥¯¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¡×¤È¤Ï¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÌµ»ñ³Ê¤Ç¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¤ò±Ä¤à¤³¤È¤Ç¡¢Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯9¿Í¤¬¸¡µó¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¸¡Ìä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£±¿Í¢¶É¤Ï¡ÖÇò¥¿¥¯¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£