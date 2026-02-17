テクニカルポイント　ドル円　主要上値抵抗水準は154円台後半

159.00　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.23　一目均衡表・雲（上限）
156.22　エンベロープ1%上限（10日間）
156.01　一目均衡表・雲（下限）
155.78　一目均衡表・基準線
155.06　21日移動平均
155.02　一目均衡表・転換線
154.80　100日移動平均
154.67　10日移動平均
153.13　現値
153.12　エンベロープ1%下限（10日間）
151.13　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.64　200日移動平均

10日移動平均が154円67銭と、先週の米雇用統計直後の高値前後に控えている、その上154.80に100日線があり、154円台後半が主要なポイントとなっている。