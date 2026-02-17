テクニカルポイント ドル円 主要上値抵抗水準は154円台後半
159.00 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.23 一目均衡表・雲（上限）
156.22 エンベロープ1%上限（10日間）
156.01 一目均衡表・雲（下限）
155.78 一目均衡表・基準線
155.06 21日移動平均
155.02 一目均衡表・転換線
154.80 100日移動平均
154.67 10日移動平均
153.13 現値
153.12 エンベロープ1%下限（10日間）
151.13 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.64 200日移動平均
10日移動平均が154円67銭と、先週の米雇用統計直後の高値前後に控えている、その上154.80に100日線があり、154円台後半が主要なポイントとなっている。
