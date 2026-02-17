テクニカルポイント ドル円 主要上値抵抗水準は154円台後半 テクニカルポイント ドル円 主要上値抵抗水準は154円台後半





159.00 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.23 一目均衡表・雲（上限）

156.22 エンベロープ1%上限（10日間）

156.01 一目均衡表・雲（下限）

155.78 一目均衡表・基準線

155.06 21日移動平均

155.02 一目均衡表・転換線

154.80 100日移動平均

154.67 10日移動平均

153.13 現値

153.12 エンベロープ1%下限（10日間）

151.13 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.64 200日移動平均



10日移動平均が154円67銭と、先週の米雇用統計直後の高値前後に控えている、その上154.80に100日線があり、154円台後半が主要なポイントとなっている。

