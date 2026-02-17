タレント・はるな愛が１７日、都内で行われた栄養補助食品「酵素３２８選」のＰＲイベントに出席した。

はるなは青、ピンク、黄色を基調としたミニスカートのアイドル衣装で華やかに登場した。自身の半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘの映画「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｉ」（主演・望月春希、松本優作監督）が配信中。司会者から「話題になっていますね」と声を掛けられると、「ありがとうございます。私は出てないんですけどね」と笑顔がはじけた。

配信から７日。すでに全世界から反響が届いているという。「インスタグラムのＤＭでいろんな国の言葉で感想が届いて、Ｎｅｔｆｌｉｘは全世界包んでいるんだな、と思うばかりです。国によっては同性愛が罰せられるところもあるので、そういう国の方にも届いて欲しいですね」と話した。

作品でも描かれたニューハーフのショーパブとの出会いに話しが及ぶと、感極まる場面も。「自分らしく生きる場所があるんだって思って。あの映画を見て、当時のことを鮮明に思い出しました。自分を愛せるきっかけになりました。いまだにダイエットをして自分を理想の形に近づけようと思ったり、自分を全部を包み込んで愛せるようになった」と目に涙を浮かべた。

映画を通して、より自分自身を愛せるようになったという。「大西賢示って私にとって大切だった」と笑顔。人生の最終目標には「大西賢示って人生最高だった、と思って目を閉じること」と掲げた。