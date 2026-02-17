¡ÚÅ·µ¤¡Û¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤â¹¤¯À²¤ì¡¡´ØÅìÆîÉô¤Ï±ÀÂ¿¤¤¤âÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦
17Æü¡Ê²Ð¡Ë¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ä
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤âÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ÏËÌÎ¦¤äÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤âÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅìÆîÉô¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ÆÃÏ¤ÇÆüº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ç¤Ï¸á¸å¤â¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤Ç¡¢ËÌÉ÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ä
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÁ°Æü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë´¨¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ç¤âÃë´Ö¤â¤Ò¤È¥±¥¿¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¡¡¡2¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡7¡î¡Ê-5¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡6¡î¡Ê-2¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡9¡î¡Ê-8¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡11¡î¡Ê-5¡Ë
Âçºå¡¡¡¡11¡î¡Ê-2¡Ë
Ä»¼è¡¡¡¡8¡î¡Ê-1¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡15¡î¡Ê-3¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡14¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
¡ã½µ´ÖÍ½Êó¡ä
¢£À¾ÆüËÜ
18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï»³±¢¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ï¢µÙ¸åÈ¾¤Ï¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£20Æü¡Ê¶â¡Ëº¢¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢3Ï¢µÙ¤Ï½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç21¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯Èô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ
18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤ÇÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¶Ë´¨¤Î´¨¤µ¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤âÎä¤¿¤¤ÅßÀ²¤ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ï¢µÙ¤Ï¤«¤Ê¤êÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï17¡î¡¢23Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï19¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤âÀã¤É¤±¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£