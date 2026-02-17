¡Ö¤Ê¤¼²¶¤Ë¡×¸µÎ©·û¡¦Àô»á¤ÇÄ´À°¤«¤é°ìÅ¾¡ÄÃæÆ»¤¬½°±¡ÉûµÄÄ¹¸õÊä¤Ë¸µ¸øÌÀ¡¦ÀÐ°æ»á¤ò¿ä¤¹Êý¿Ë¡¡ÅÞÆâ¤Ç¿ÍÁªÆñ¹Ò¤«
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï17Æü¡¢½°µÄ±¡³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡ÉûµÄÄ¹¸õÊä¼Ô¤ò¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÇÅÞ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ°æ·¼°ì»á¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÃæÆ»¤Ï¡¢ÉûµÄÄ¹¸õÊä¼Ô¤Î¿ÍÁª¤ò½ä¤Ã¤ÆÅö½é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤ÇÅÞ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿Àô·òÂÀ»á¤ò¿ä¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Àô»á¤¬¼«¤é¤ÎX¤Ç¡Ö¤Ê¤¼²¶¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤¤Ã¤ÈÅ¬ºàÅ¬½ê¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¿¡£
½°±¡µÄÄ¹¤äÉûµÄÄ¹¤Ï¡¢18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç½°±¡ËÜ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢Àµ¼°¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£