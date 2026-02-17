¥Á¥ç¥³¤¯¤ì¤¿»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¸å¿Æ»Ò¤ÇÆÍ·â¤·¤Æ¤¤Æ!?¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î¼¹Ãå Vol.2¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍ¼Êý¡¢²È¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¿Æ»Ò¤¬¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤¤¤ï¤¯¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×»Ò¤é¤·¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ²È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍâÆü¡¢Â©»Ò¤¬¡Ö¿´Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ!?
¡Ö¿´Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡Ä¡×
Â©»Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿´Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ©»Ò¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿´Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ëµã¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷»Ò¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£Æñ¤·¤¤¡Ä¡£Â©»Ò¤¬·ù¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ë¤Þ¤Ç¿´Èþ¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡ÖÃçÄ¾¤ê¤Îº¹¤·Æþ¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¤¨¤¨¡Ä!?
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
