¡¡£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø£á£î£õ£í£í£ù¡Ê¥¢¥Ë¥å¥ß¡¼¡Ë¡ÙÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾Â¼¤Ï¡ÖÈ±¤Ë±ð¤È½á¤¤¤¬Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç£Ð£Ò¡£¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¿¤Ð¤¹¤ò³Ú¤·¤à¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Öº£¸å¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥³¥¢¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡ÖÂçÊÑ¡¢²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¾å¼ê¤Ç¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º¤òÂçÀô¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¡ÊÂçÀô¤«¤é¡Ë¡Ø¤½¤í¤½¤í·¯¤â¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©º¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤È¥·¥å¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¡£¿·¤¿¤Ê¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£