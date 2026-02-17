ÅìÅÅ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¡¡14Ç¯¤Ö¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÈ¯ÅÅ¡¦Á÷ÅÅ¤ò³«»Ï¡Ô¿·³ã¡Õ¡¡
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï16ÆüÌë¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ç14Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÈ¯ÅÅ¤ÈÁ÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ï16Æü¸á¸å10»þ¡¢È¯ÅÅµ¡¤ÈÁ÷ÅÅÀßÈ÷¤ò¤Ä¤Ê¤®ËÜ³ÊÅª¤ÊÈ¯ÅÅ¡¦Á÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6¹æµ¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï1·î21Æü¤ËÅìµþÅÅÎÏ¤Î¸¶È¯¤È¤·¤ÆÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß½é¤á¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬À©¸æËÀ¤Î·ÙÊó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê°ìÅÙÄä»ß¤·¡¢2·î9Æü¤ËºÆ¤Ó¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÇÅÅµ¤¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¼ç¤Ë¼óÅÔ·÷¤ØÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢6¹æµ¡¤Ï2·î²¼½Ü¤Ë°ìÅÙ¸¶»ÒÏ§¤òÄä»ß¤·ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Á3·î18Æü¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£