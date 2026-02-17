１７日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。日銀による早期の追加利上げ観測が後退していることに加え、株安で投資家のリスク回避姿勢が強まったこともあって買いが優勢だった。



内閣府が１６日に発表した２５年１０～１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が市場予想を下回ったことや、日銀の植田和男総裁が高市早苗首相との１６日夕の会談について「一般的な経済金融情勢の意見交換だった」と述べたことで、市場では日銀の早期追加利上げの思惑が後退している様子。また、日経平均株価が軟調な動きとなったことから安全資産とされる債券が選好されやすかったこともあり、債券先物は午前１０時５０分ごろに１３２円３１銭をつける場面があった。なお、きょうは財務省による５年債入札が実施される。



午前１１時の先物３月限の終値は、前日比３４銭高の１３２円２７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０３０％低い２．１６５％と約１カ月ぶりの低水準で推移している。



