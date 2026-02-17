¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤È»ÊÇ·²ð¤Î²ø¤·¤¤¾¦ÃÌ¡¡·§ËÜ¤Î¿·À¸³è¤Ë¡È°Å±À¡É¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè97ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ø°Ü¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤ÎÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§²ÆÌÜÆ©±©¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¡È¤¦¤ì¤·¤¤¥áー¥¿ー¡É¤¬¥·¥çー¥È¤·µÕ¤ËÎäÀÅ¡×
¡¡·§ËÜ¤Ø°Ü½»¤·¤¿¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÄï¤Î¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤â²¼½É¤·¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤ò°ú¤¯¼ÖÉ×¤Î±Ê¸«¡ÊÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÁ÷·Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡·§ËÜÊÔ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¡£Âè96ÏÃ¤Î¥ì¥ó¥³¥ó»ö·ï¤Ç¥¯¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âè97ÏÃ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤±ÊýÁá¤¯ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢Äí¤Ç¼ê¤Þ¤ê²Î¤ò»î¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥È¥¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¥Õ¥ß¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë²È¤ÎÃæ¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Ãæ¤ò¸Û¤¦¤Î¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ë¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹¥ÂÔ¶ø¤Ë¤³¤¿¤¨¤è¤¦¤È¥¯¥Þ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¾¾Ìî²È¤Î¿Í¡¹¤òµï¿´ÃÏ°¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ê¤Þ¤ê¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤ÆÁþ¤á¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Ò¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÊÇ·²ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤»Äí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤Ç¤à¤·¤ëÁð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Í¥³¥¸¥ã¥é¥·¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ö¾®¿Í´×µï¤·¤ÆÉÔÁ±¤ò¤Ê¤¹¡×¤Ï¸À¤¤²á¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÉ¤«¤é¤Ì¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤é¤à¤Î¤â»ÊÇ·²ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²È¤Î¶â¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ»ÊÇ·²ð¤¬²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¹Ó¶â¶å½£ÃË¡Ê½ÈÀî¥¢¥È¥à¡Ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎÇÏ»É¤·¤Ð¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Í¡×¤È¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¹Ó¶â¤Ï¾¦Çä¿Í¤Ç¡¢·§ËÜ¤Î¤«¤é¤·¤ÈÏ¡º¬¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¾®Æ¦Áê¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌÙ¤±¤¹¤ëº²ÃÀ¤À¡£ÀäÂÐ±³¤À¤È¤ï¤«¤ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÊÇ·²ð¡£¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡´û»ë´¶¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¦¤µ¤®¤ÎÅ¾Çä¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Á¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¶â¤¬Ì¾Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¸ÍÏÇ¤¦²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤âÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ÇÇº¤ß¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£²¿¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥È¥¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¡Ö¥Ò¥ß¥Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤ÈÏÃ¤¬Æ¨¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¼×¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Î½¶µ»Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢·§ËÜ¤ËÆüËÜ¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£¤Ê¤Ë¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë