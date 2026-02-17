ºÇ²¼°ÌÅ¾Íî¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÈÂÐ¾ÈÅª¡ÄÆüËÜ¤âÌ¥Î»¤·¤¿¡ÈÈþ½÷·³ÃÄ¡É´Ú¹ñ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤¬Âç²ñ4¾¡ÌÜ¡Ú¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊâ¤ß¤À¡£´Ú¹ñ¤¬¡ÈÆü´ÚÀï¡É¤ËÂ³¤Ãæ¹ñÁê¼ê¤Ë¤âµ®½Å¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ºÆ¤ÓÏ¢¾¡³¹Æ»¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö¡ÈÈþ½÷·³ÃÄ¡É½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¡Ä4¶¯¿Ê½Ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤â½Ð¾ì¡ª´Ú¹ñ¥«¡¼¥ê¥ó¥°Èþ½÷
¥¹¥¥Ã¥×¤Î¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¥¥à¡¦¥¹¥¸¡¢¥ê¡¼¥É¤Î¥½¥ë¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡¢¥Õ¥£¥Õ¥¹¤Î¥½¥ë¡¦¥¤¥§¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¡Ö¥Á¡¼¥à5G¡×¤Ï¡¢2·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°Âè6Àï¤ÇÃæ¹ñ¤Ë10-9¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°À®ÀÓ4¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÊÂ¤ó¤Ç2°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï6ÀïÁ´¾¡¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤À¡£
º£Âç²ñ¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç10¥«¹ñ¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¸å¡¢¾å°Ì4¥«¹ñ¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï½éÀï¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ò4-8¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥¤¥®¥ê¥¹Áê¼ê¤ËÏ¢¾¡¡£Âè4Àï¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Áê¼ê¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤òÏ¢Â³¤Ç²¼¤·¡¢ºÆ¤ÓÏ¢¾¡µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¥á¥¬¥ÍÀèÇÚ¡É¤³¤È¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥¥à¡×°Ê¹ß¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ëÄ©Àï¤â½½Ê¬¤ËÌ´¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ÈµÕÅ¾¤Ë¼¡¤°µÕÅ¾¤ò·«¤êÊÖ¤¹·ã¤·¤¤ÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
½øÈ×¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¥¨¥ó¥É¤ÈÂè2¥¨¥ó¥É¤ÇÂ³¤±¤Æ¥Ö¥é¥ó¥¯¥¨¥ó¥É¤òºî¤ê¡¢¸å¹¶¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¡¢Âè3¥¨¥ó¥É¤Ç°ìµó3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥¹¥¥Ã¥×¤Î¥ï¥ó¡¦¥ë¥¤¤¬¥¨¥ó¥É½ªÈ×¤ËÈÈ¤·¤¿Ã×Ì¿Åª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥É¤òºî¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤â¡¢Âè4¥¨¥ó¥É¤ËÆþ¤ê2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈ¿·â¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤¹¤°¤ËÂè5¥¨¥ó¥É¤Ç4ÅÀ¤ò½Å¤Í7-2¤Þ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£º£²ó¤â¥ï¥ó¡¦¥ë¥¤¤¬7ÅêÌÜ¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¤¬ºÇ¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²¡¤·¹þ¤ß¡¢ºÆ¤Ó¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ï·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÂè6¥¨¥ó¥É¤Ç3¼ºÅÀ¤·¡¢¸å¹¶¤ò°®¤Ã¤¿Âè7¥¨¥ó¥É¤Ç¤â1ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ7-6¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¡£Âè8¥¨¥ó¥É¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âè9¥¨¥ó¥É¤Ç3¼ºÅÀ¤·8-9¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â´Ú¹ñ¤ÏÍÉ¤é¤¬¤º¡¢ºÇ¸å¤ÎÂè10¥¨¥ó¥É¤ÇÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£µÕÅ¾¾¡Íø¤Î¤¿¤á2ÅÀ°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ê¤Ê¤«¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬Ãæ¹ñ¤¬Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥¬¡¼¥É¥¹¥È¡¼¥ó¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¤Î¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï7ÅêÌÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Áê¼ê¥¹¥È¡¼¥ó2¸Ä¤ò¼è¤ê½ü¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÏºÇ¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤¿¸å¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ß¥¹¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¤ÏºÇ¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÀµ³Î¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤Ó¤ì¤ë¾¡Íø¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ò²¼¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê17Æü¡Ë22»þ5Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥¤¥¹¤È¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°Âè7Àï¤ÇÍ½Áª3Ï¢¾¡¤ËÄ©¤à¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÏÂè6Àï¤Ç¥«¥Ê¥À¤ËÇÔ¤ì1¾¡5ÇÔ¤È¤·¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°Éé¤±±Û¤·¤¬³ÎÄê¡£¸½»þÅÀ¤Ç9°Ì¥¿¥¤¤ÈºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¸½ºß¡¢¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÈþËÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¢¤ëÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤¬Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÏÃÂê¡×¤È¤·¡¢¡ÖK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÌ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼ÂÎÏ¤È²ÚÔú¤Ê³°¸«¤ò¸Ø¤ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤Ï´Ú¹ñ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë