INIÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢µµÍüÏÂÌé¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×

INI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¡¢3·î28Æü¤è¤êLemino¡¦WOWOW¤Ë¤Æ°ìµóÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëµµÍüÏÂÌé¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÌÚÂ¼ËïºÈ¤ÏµµÍüÏÂÌé±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÄïÌò
¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñSBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±Ì¾¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤¬¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤ÎºÆ·ú¤ËÄ©¤à¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ÎµåÃÄ±¿±Ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤ÎÊ³Æ®·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£´Ú¹ñÈÇ¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨20.8¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡ØÂè56²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Ç¥É¥é¥ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¡È¥É¥êー¥à¥º¡É¤Î¿·GM¡¦ºùºê½à¤ËµµÍüÏÂÌé¡¢ºùºê¤ò»Ù¤¨¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¦¼¬ÅÄÍý¼ÓÌò¤Ë¤ÏÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¤½¤·¤Æºùºê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëµåÃÄ¼ÒÄ¹¡¦º¬´ßÁÔÌò¤òÌîÂ¼èßºØ¤¬±é¤¸¤ë¡£
º£²ó¤¢¤é¤¿¤Ë¡¢ºùºê¤ò¼è¤ê´¬¤¯µåÃÄ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÍÕ»³¾©Ç·¡¢³á¸¶Á±¡¢Ï»³Ñ¿µ»Ê¡¢¿¹Í¥ºî¡¢ÃæÀîÀ²¼ù¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢±ÊÌî½¡Åµ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¥Áー¥à¡¦¥É¥êー¥à¥º¤òÎ¨¤¤¤ë´ÆÆÄ¤òÈÄÈøÁÏÏ©¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¾¡ÃÏÎÃ¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢Ã«¶³Êå¡¢º´Æ£Í´´ð¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥Î¡¢ËÙ°æ¿·ÂÀ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºùºê¤¬¸ò¾Ä¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¡¦¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤ÎGM¤È¤·¤Æ¹ÃËÜ²íÍµ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶ºî´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù¤«¤é¥Ï¡¦¥É¥°¥©¥ó¤Î¥«¥á¥ª½Ð±é¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºùºê¤ÎÊú¤¨¤ë²áµî¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Äï¤òÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢¸µºÊ¤òÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼¬ÅÄ¤Î»Ð¤Ë¤Ï¹äÎÏºÌ²ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µåÃÄ¥É¥êー¥à¥º¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥ªー¥Êー´ë¶È¤Ë¤â¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¡£²ñÄ¹¤Ë¤ÏµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢²ñÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ë°Â°æ½çÊ¿¤¬½Ð±é¡£À¤Âå¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢INI¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿ºÌ¤Ë³èÌöÃæ¡£¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î!¡Ù¡Ê2024Ç¯11·î¸ø³«¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡¢¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¤Ç¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£ÌÚÂ¼ËïºÈ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡ºùºêÌÀ¿Í¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢INI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ÎÌîµå³¦¡¢É½¸þ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¦¤´¤á¤¡¢¸òº¹¤·¡¢¤½¤·¤Æ½Å¤Ê¤ë¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ï¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌÀ¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤¼¤ÒÇÛ¿®Æü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Lemino¡¦WOWOW¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù
03/28¡ÊÅÚ¡Ë13:00¥¹¥¿ー¥È¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÎÜÅìÅì°ìÏº
µÓËÜ¡§µÈ¹â¼÷ÃË¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤¿¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¡ÃæÂ¼°ô½Ó
½Ð±é¡§µµÍüÏÂÌé¡¡Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¡ÍÕ»³¾©Ç·¡¡³á¸¶Á±¡¡ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë ¡¿ ÈÄÈøÁÏÏ©¡¡¾¡ÃÏÎÃ¡¡¹ÃËÜ²íÍµ¡¡¹äÎÏºÌ²ê ¡¿
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº ¡¿ ÌîÂ¼èßºØ Â¾
(C)FANY Studio
