»Ø¸¶è½Çµ¡¢LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¤é¤¬¡¢¿·¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡Ö»ëÄ°¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤ÊÈÖÁÈ¡×

¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ2·î24Æü20»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡£»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¡¢SAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢KAZUHA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢MOKA¡ÊILLIT¡Ë¡¢IROHA¡ÊILLIT¡Ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£»Ø¸¶è½Çµ¡Ö´Ñ¤ëÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤Î MOKA¤ÈIROHA¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ò¥³¥í¥Òー¤¬¤¢¤é¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢Ì´¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤à¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¼é¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö´Ñ¤ëÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²á¹ó¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸õÊäÀ¸Á´°÷¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÁ´°÷¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¤â¡Öº£²ó¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ôー¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¿Í¡É¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡È¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡É ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤È¤Ï
¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤ò¼ê¤¬¤±¤¿HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£HYBE x Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¡¦°éÀ®¥Áー¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥êー¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·ー¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬ー¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È ¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡þ»Ø¸¶è½Çµ
¤Þ¤º¡¢´Ñ¤ëÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¶Ë¸Â¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤´Ä¶¤ä´ë²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸õÊäÀ¸Á´°÷¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÁ´°÷¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤ÊÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ë¸õÊäÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ñ¤ò¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡þ¥Ò¥³¥í¥Òー
HYBE ¡ß Geffen Records¤Î¿·¤·¤¤¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤·¤«¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡É¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤òËÜÅö¤ËÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿³ººÊýË¡¤ä²ÝÂê¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤òÃµ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤·ー¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡þLE SSERAFIM¡ÊSAKURA¡¦KAZUHA¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡É²áÄø¤ò¸«¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ôー¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¿Í¡É¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æå«¤¬¿¼¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡È¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡É ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¡¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡þILIIT¡ÊMOKA¡¦IROHA¡Ë
¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤Ä¤é¤¤¾ìÌÌ¤ò´Ñ¤ë¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤Ç¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¦µ¤¤äÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤òÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸õÊäÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤äÇº¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù
02/24¡Ê²Ð¡Ë20:00～
¢¨Ëè½µ²ÐÍË 20:00～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¡§
»Ø¸¶è½Çµ
¥Ò¥³¥í¥Òー
SAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
KAZUHA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
MOKA¡ÊILLIT¡Ë
IROHA¡ÊILLIT¡Ë
(C)AbemaTV,Inc
