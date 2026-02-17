日経225先物：17日正午＝600円安、5万6320円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比600円安の5万6320円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6354.55円に対しては34.55円安。出来高は1万2892枚となっている。
TOPIX先物期近は3758ポイントと前日比41.5ポイント安、現物終値比2.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56320 -600 12892
日経225mini 56320 -605 219898
TOPIX先物 3758 -41.5 19939
JPX日経400先物 33955 -360 1449
グロース指数先物 722 -8 4391
東証REIT指数先物 1978 -11.5 24
株探ニュース
