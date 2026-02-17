　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比600円安の5万6320円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6354.55円に対しては34.55円安。出来高は1万2892枚となっている。

　TOPIX先物期近は3758ポイントと前日比41.5ポイント安、現物終値比2.87ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56320　　　　　-600　　　 12892
日経225mini 　　　　　　 56320　　　　　-605　　　219898
TOPIX先物 　　　　　　　　3758　　　　 -41.5　　　 19939
JPX日経400先物　　　　　 33955　　　　　-360　　　　1449
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　-8　　　　4391
東証REIT指数先物　　　　　1978　　　　 -11.5　　　　　24

株探ニュース