東京電力は、柏崎刈羽原発6号機で発電した電力の首都圏への本格的な送電を開始したと発表しました。



■運転員

「6号機、発電機並列操作開始します。」



東京電力は16日夜10時、柏崎刈羽原発6号機の発電機を送電系統に接続し、首都圏へ本格的な送電を始めました。圧力容器内の計測機器の不具合を受けて、当初の予定より半日ほど遅れての開始となりました。柏崎刈羽原発から電気を送るのは、2012年3月の原子炉停止以来14年ぶりです。



17日午前9時現在の出力は20%で、発電機の運転状態を確認しながら18日朝までに出力を50%程度まで引き上げる予定です。



異常がなければ2月20日から原子炉を一度停止させて設備を確認する予定で、東京電力は3月18日の営業運転の開始を目指しています。