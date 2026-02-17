±©À¸·ë¸¹ºÂÄ¹¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Önotte stellata 2026¡×Hulu¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡¡¿ÌºÒ15Ç¯¡¢µÜ¾ë¤«¤é´õË¾¤òÈ¯¿®
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥È»Ñ¡ªÉ¹¾å¤òÉñ¤¦±©À¸·ë¸¹
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢±©À¸¤¬¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤¬4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖËþÅ·¤ÎÀ±¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÅö»þ¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿À±¶õ¤Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦±©À¸¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Hulu¤Ç¤Ï¡¢3·î7Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¤Î³ÆÆü¸ø±é¤òÃæ·Ñ·¿¤ÎÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤Û¤«¡¢3·î11Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¤ÏÀé½©³Ú¤È¤Ê¤ë9Æü¸ø±é¤ò1²ó¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤ÇÇÛ¿®¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇÛ¿®¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¸á¸å9»þ¤«¤é22Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Á´¸ø±é¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àé½©³Ú¸ø±éÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë±©À¸¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´ÖÃæ¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Hulu¤Î·î³Û²ñ°÷¡Ê·î³Û1026±ß¢¨ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Önotte stellata¡×¤Ï2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç±©À¸¼«¿È¤¬³ê¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥·¥§¡¼¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¥í¥Ã¥¯¡¢µÜ¸¶ÃÎ»Ò¡¢ÎëÌÚÌÀ»Ò¡¢ÅÄÃæ·º»ö¡¢ÌµÎÉ¿ò¿Í¡¢ËÜ¶¿Íý²Ú¡¢¥Ó¥ª¥ì¥Ã¥¿¡¦¥¢¥Õ¥¡¥Ê¥·¥Ð¤é¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÅìËÌ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÅìËÌ¥æ¡¼¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤â»²²Ã¤·¡¢²»³Ú¤È±éµ»¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
