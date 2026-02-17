ÂæÏÑ¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÇÉÔÆ°»º¤òÇã¤¦¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎETtoday¤Ï15Æü¡¢¡ÖÂæÏÑ¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÇÉÔÆ°»º¤òÇã¤¦¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉÔÆ°»ºÀìÌç²È¤Î²¿À¤¾»¡Ê¥Ï¡¼¡¦¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¡Ë»á¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÅìµþÅÔ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¸²Ãø¤Ê·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÇÜÁý¤·¤¿¤³¤È¡¢Ãæ¤Ç¤âÂæÏÑ¿Í¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬¼Â¤Ë6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ±¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯1¡Á6·î¤ÎÅìµþÅÔ¤ÎÉÔÆ°»º¤Î³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î1¡¥5¡ó¤«¤é3¡¥0¡ó¤Ø¤ÈÇÜÁý¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÌó3¡¥5¡ó¡ÊÁ°Ç¯¤Ï1¡¥6¡ó¡Ë¤òÀê¤á¡¢¿·½É¶è¤Ç¤Ï14¡¥6¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ETtoday¤Îµ»ö¤ÏÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ23¶è¤Î³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬62¡ó¤òÀê¤á¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤ÎÉÔÆ°»º¤Î³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô³ä¹ç¤¬4¡¥3¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÌ¤ËÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¡¦Åêµ¡¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï°Û¤Ê¤ë»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÅý·×¾å¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤Î¼è°úÎÌ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®Ìó·ï¿ô¤â18Ç¯¤ä19Ç¯¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀìÌç²È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î²óÉü¡¢¾¦¶È»ÜÀß¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢·úÃÛ¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ë¤¢¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ï¼ç°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¿Í¤¬Åìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤òÀ¹¤ó¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±ß°Â¤Î·ÑÂ³¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÁêÂÐÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖÂæÏÑ¤ÇÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤êÂæËÌ¤Î½»Âð²Á³Ê¤¬¤¹¤Ç¤ËÅìµþ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á³¤³°»ñ»º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Î3ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÉÔÆ°»ºÅÐµ¤Ç¹ñÀÒ¤ÎµºÜ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½»ÂðÀ¯ºö¤äÀÇÀ©¤òÄ´À°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë