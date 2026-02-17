ミャクミャク×シナぷしゅがコラボ テレ東で4週連続特番『ミャクぷしゅ』 ミャクミャクが初歌唱
テレビ東京は17日、毎週月〜金曜前7：30から放送中の乳幼児向け番組『シナぷしゅ』が大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクとコラボすると発表した。特別番組『ミャクぷしゅ』として3月7日午前10時から4週連続で放送する。
【場面写真】めちゃかわ〜 おでかけするミャクミャクとぷしゅぷしゅ
ミャクミャクが初の歌唱レコーディングを行ったテーマソングで、ミャクミャクとシナぷしゅのキャラクターたちが一緒にダンスする番組のオープニング＆エンディングが見られる。ダンスが大好きなミャクミャクが“シナぷりちゃん”と一緒に本格的なダンスを披露する「ミャクミャク×シナぷり DANCE SHOW」、リズムゲームをアニメーションで展開していく「ミャクぷしゅ ON BEAT」、ミャクミャクとシナぷしゅのメインキャラクター・ぷしゅぷしゅが色々な場所にお出かけして楽しく過ごすロケ企画「おでかけミャクぷしゅ」など、さまざまなジャンルのコーナーを放送する。
「みんなのダンス」「ひらがなさんぽ」「たゆたうふ〜ぺん」など、「シナぷしゅ」の人気コーナーのここでしか見られない“ミャクミャクコラボver.”も予定している。幅広い世代に向けて、シナぷしゅの本編同様に実写やアニメーション、歌やダンスとたくさんのショートコンテンツを詰め合わせた構成となっている。4月1日からは、シナぷしゅ放送後となる毎週月〜金曜前7：57〜8：00に『ミャクぷしゅ』の放送を予定している。
番組プロデューサーの飯田佳奈子氏（テレビ東京制作局）は「隣に並ぶと、まるで昔から行動を共にしていたかのような調和感があり、それはきっとミャクミャクとぷしゅぷしゅがどちらも人と人、伝統と革新とが多様につながっていく明るい未来を目指しているからなんだと思います。とにかくかわいくて、全世代が心を解き放って癒やされ楽しめる番組を目指します」などとコメントしている。
