¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñSBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±Ì¾¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM(¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼)¤¬¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤ËÄ©¤à¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµåÃÄ±¿±Ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤ÎÊ³Æ®·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñÈÇ¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨20.8¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè56²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡×¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡È¥É¥ê¡¼¥à¥º¡É¤Î¿·GM¡¦ºùºê½àÌò¤òµµÍü¤¬±é¤¸¤ë¡£ºùºê¤ò»Ù¤¨¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¦¼¬ÅÄÍý¼ÓÌò¤Ë¤ÏÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¤½¤·¤Æºùºê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëµåÃÄ¼ÒÄ¹¡¦º¬´ßÁÔÌò¤òÌîÂ¼èßºØ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢ºùºê¤ò¼è¤ê´¬¤¯µåÃÄ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÍÕ»³¾©Ç·¡¢³á¸¶Á±¡¢Ï»³Ñ¿µ»Ê¡¢¿¹Í¥ºî¡¢ÃæÀîÀ²¼ù¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢±ÊÌî½¡Åµ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥º¤òÎ¨¤¤¤ë´ÆÆÄÌò¤òÈÄÈøÁÏÏ©¤¬Ì³¤á¤ë¡£Áª¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¾¡ÃÏÎÃ¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢Ã«¶³Êå¡¢º´Æ£Í´´ð¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥Î¡¢ËÙ°æ¿·ÂÀ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºùºê¤¬¸ò¾Ä¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¡¦¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤ÎGMÌò¤È¤·¤Æ¹ÃËÜ²íÍµ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶ºî´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤«¤é¥Ï¡¦¥É¥°¥©¥ó¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºùºê¤ÎÊú¤¨¤ë²áµî¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÄïÌò¤òÌÚÂ¼ËïºÈ(INI)¡¢¸µºÊÌò¤òÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£¼¬ÅÄ¤Î»ÐÌò¤Ë¤Ï¹äÎÏºÌ²ê¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µåÃÄ¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë¤â¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¡£²ñÄ¹Ìò¤òµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢²ñÄ¹¤ÎÂ©»ÒÌò¤ò°Â°æ½çÊ¿¤¬Ì³¤á¤ë¡£À¤Âå¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
µµÍüÏÂÌé¤Ï¡¢º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æº£²ó´Ú¹ñ¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿¿¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âêºà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Æ±»þ¤ËÌîµå¤òÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Çº¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¡ÈµµÍü¤µ¤ó¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
