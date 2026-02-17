ÇµÌÚºä46Àîºêºù¡¢1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥«¥Ð¡¼4¼ï°ìµó²ò¶Ø¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¡¦Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¿22¡Ë¤¬4·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ù¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼4¼ï¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¡¢Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¡ªÀîºêºù1st¼Ì¿¿½¸¥«¥Ð¡¼4¼ï°ìÍ÷
¡¡¡È¤µ¤¯¤¿¤ó¡É¤³¤ÈÀîºê¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃÏ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡£µ¤¸õ¤äÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë2ÅÔ»Ô¤Ç¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò¡Ö»£±Æ¤Î»þ·ÏÎó½ç¡×¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿´¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»äÉþ»Ñ¤ä¡¢¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ßô¥¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¡¢¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤»¤º´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¦»Ñ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿°ìÌÌ¤ÈÌµ¹¤¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤Î¿¶¤êÉý¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡¢22ºÐ¤ÎÀîºê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Æ¼ï¥«¥Ð¡¼¡õ¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ð¡¼¡Û
Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÄ«¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£ºù¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°ìËç
¡¦¥³¥á¥ó¥È
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ì¥¹¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÎý½¬¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´°À®¤µ¤ì¤¿»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤âÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Êº£¤Î»ä¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¡Û
¥Ë¡¼¥¹¤Î³¤¤Î¾å¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¥«¥Ã¥È¡£
¡¦¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¡¼¥È¤Î¾å¤Ç»£¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐÉ½»æ¤Ë»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ë¡¼¥¹¤Î¹ÁÄ®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³¤¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÍÎÉþ¤â¥»¡¼¥é¡¼É÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÍÎÉþ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÁ¤·¤¯Á°È±¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆî¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î»ä¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¡Û
¥Ë¡¼¥¹¤ÎÁáÄ«¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£ÃÆ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¡£
¡¦¥³¥á¥ó¥È
¥Ë¡¼¥¹¤Î»Ô¾ì¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Ë¡¼¥¹¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤»¤¿ÁÇ¤Î»ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚSony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¡Û
Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç³ê¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿»þ¤Î¥«¥Ã¥È¡£Í¼Æü¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¿À¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
¡¦¥³¥á¥ó¥È
¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±¤Ç°ìÈÖ¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¤ò¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î°áÁõ¤â¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢±©¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤É¤Î´õË¾¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊõÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ïº£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
