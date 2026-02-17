¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×ÌÜ»Ø¤¹¡¡¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤¬¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹
³°¿©Âç¼ê¤Î¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÇã¼ý¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¼ÒÌ¾¤ò¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê16Æü¡ËÉÕ¤±¤Ç3Ç¯Á°¤ËÇã¼ý¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¼ÒÌ¾¤ò¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Å¹ÊÞ¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ï½ç¼¡¡¢¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¡Öü¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óü¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·îËö»þÅÀ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ï91Å¹ÊÞ¡¢¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬186Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ277Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÏÁ´Å¹ÊÞ¤ò3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ï1972Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ë¼¡¤°¹ñÆâ4°Ì¤Çº£¸å¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤¬»ý¤ÄÊªÎ®¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼»ö¶È¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£