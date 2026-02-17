¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Ì´ÄÉ¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤«¤é»É·ã¡ÖÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡É¡Ú¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¼èºà¡Û
¡¡HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤¬¡¢24Æü¤«¤éABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤ÎMOKA¤ÈIROHA¤¬¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤é¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¡ªSAKURA¡õKAZUHA
¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿HYBE¤ÈGeffen Records¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈBTS¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤¬¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î²»³Ú²ñ¼ÒUniversal Music Group»±²¼¤ÎGeffen Records¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëEMILY¡¢LEXIE¡¢SAMARA¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Âç»ö¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙÌ´¤òÄü¤á¤¿¿Í¤äºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ëÆâÍÆ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÅê¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤òº¨¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¸õÊäÀ¸¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£»ä¤âº£¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç²¿¤«¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î»ÑÀª¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ä¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡¢»þ¤Ë¤ÏÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¸õÊäÀ¸¤Î»Ñ¤Ë»É·ã¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆü¡¹¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¤¤«¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤Î½¸Ãæ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤¤«¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦ÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÆü¡¹¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö20ºÐ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£Åª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤·¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¡¢ÉÝ¤¤¤±¤É°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
