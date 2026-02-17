»Ø¸¶è½Çµ¡Ö¿Í¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡×¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡ÈÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¾ò·ï¡É¡Ú¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¼èºà¡Û
¡¡HYBE¡ßGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤¬¡¢24Æü¤«¤éABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤ÎMOKA¤ÈIROHA¤¬¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤é¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ø¸¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¡ªSAKURA¡õKAZUHA
¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿HYBE¤ÈGeffen Records¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈBTS¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤¬¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î²»³Ú²ñ¼ÒUniversal Music Group»±²¼¤ÎGeffen Records¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëEMILY¡¢LEXIE¡¢SAMARA¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤Î¡È¶µ·±¡É¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¡×
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¡£À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø¸¶¤Ï¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢LE SSERAFIM¤ÈILLIT¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤ç¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³§¤µ¤ó¤È1Æü°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿Í´ÖÎÏ¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¸õÊäÀ¸¤Î»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëLE SSERAFIM¤ÈILLIT¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¬µõ¤µ¤ä¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¥ë°ÊÁ°¤ÎÅÚÂæ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»Ø¸¶¤¬¡¢Æüº¢¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤À¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»ëÅÀ¤Ç¤âÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö»ä¼«¿È¤â¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£·ë¶É¡¢¤½¤³¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¢£¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¿³ºº°÷¤«¤é¤â¡È»É·ã¡É¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ò¸«¤ëºÝ¡¢¥¹¥¥ë°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¡¢¥½¥ó¤µ¤ó¡ÊHYBE ¡ß Geffen Records¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥¥¥¯»á¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤ÊÁª¤ÓÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¼¤ÒÂè1ÏÃ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ï¡¢»Ø¸¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡áLOVE¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¿Í¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
