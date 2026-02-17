¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¥É¤¼¤Ò¡×¤¬½é¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈÎÇä³«»Ï¡£Á´¹ñ28¶É¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸³«
Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ï2·î9Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖSUZURI byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×Æâ¤Ø¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¥ª¥É¤¼¤Ò¡ÛT¥·¥ã¥Ä(¥¤¥á¡¼¥¸)
¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Á´28¶É¤ÎÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥â¥Á¡¼¥Õ¡×¤È¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ú¥ª¥É¤¼¤Ò¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸)
¡Ö¶â¤Î¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡×(Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡Ö¤Í¤Ö¤¿¡×(ÀÄ¿¹ÊüÁ÷)¡¢¡Ö·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã¡¦Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÌ¾Êª¤äÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃÏ°è°¦¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ª¥É¤¼¤Ò¡Û¤´ÅöÃÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷
Å¸³«¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤T¥·¥ã¥Ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´28¼ï)¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËÅ½¤ì¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´28¼ïÎà)¤Î3¼ïÎà¡£T¥·¥ã¥Ä¤ÏÇò¤äÃ¸¿§¤Î¤Û¤«¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹õ¤â¤½¤ì¤¾¤ì28¼ïÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤äÀìÍÑ¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¤«¤é¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥ª¥É¤¼¤Ò¡ÛT¥·¥ã¥Ä(¥¤¥á¡¼¥¸)
¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Á´28¶É¤ÎÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥â¥Á¡¼¥Õ¡×¤È¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¶â¤Î¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡×(Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡Ö¤Í¤Ö¤¿¡×(ÀÄ¿¹ÊüÁ÷)¡¢¡Ö·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã¡¦Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÌ¾Êª¤äÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃÏ°è°¦¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ª¥É¤¼¤Ò¡Û¤´ÅöÃÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷
Å¸³«¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤T¥·¥ã¥Ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´28¼ï)¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËÅ½¤ì¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´28¼ïÎà)¤Î3¼ïÎà¡£T¥·¥ã¥Ä¤ÏÇò¤äÃ¸¿§¤Î¤Û¤«¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹õ¤â¤½¤ì¤¾¤ì28¼ïÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤äÀìÍÑ¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¤«¤é¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£