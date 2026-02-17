LE SSERAFIM¡¢¡Èå«¡É¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï·î1²ó¤Î¿©»ö²ñ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦»þ´Ö¡×¡Ú¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¼èºà¡Û
¡¡HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§00¢¨¡Ë¤¬¡¢24Æü¤«¤éABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤ÎMOKA¤ÈIROHA¤¬¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤é¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼õ¤±¤ë»É·ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¡ªSAKURA¡õKAZUHA
¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿HYBE¤ÈGeffen Records¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈBTS¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤¬¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î²»³Ú²ñ¼ÒUniversal Music Group»±²¼¤ÎGeffen Records¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëEMILY¡¢LEXIE¡¢SAMARA¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¡£º£²ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¡È°ã¤¦¡É¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·î¤Ë1²ó¤Î¿©»ö²ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1¥ö·î¤Ë1²ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Çº¤ß¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æüº¢¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡¢ËÜµ¤¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¡×¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¼«¿È¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤éÆüº¢¤Î³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëKAZUHA¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»É·ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢1¿Í¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËèÆüÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢KAZUHA¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿SAKURA¡£¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢SAKURA¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
