¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«Ëë¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¡ÈÍ¦µ¤¡É¤ò¡Ú¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¼èºà¡Û
¡¡HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤¬¡¢24Æü¤«¤éABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤ÎMOKA¤ÈIROHA¤¬¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤é¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¡ªSAKURA¡õKAZUHA
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿HYBE¤ÈGeffen Records¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈBTS¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤¬¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î²»³Ú²ñ¼ÒUniversal Music Group»±²¼¤ÎGeffen Records¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëEMILY¡¢LEXIE¡¢SAMARA¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤òÁª¤Ö¡È°ÛÎã¡É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«Ëë¡Ö¼«Ê¬¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×¡¡
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£»Ø¸¶¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ë¤Þ¤º°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸Â³¦¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤Î´ë²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ø¤³¤Î´ë²è¡¢¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Á´°÷¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤Î°ã¤¤¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÈºÇ¸å¤Î1¿Í¡É¤ò·è¤á¤ë¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£»Ø¸¶¤â¡Ö¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¿³ººÊýË¡¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤â¡Ë´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¡¢Á´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡ÖHYBE¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤³¤ËLE SSERAFIM¤µ¤ó¤äILLIT¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê»Ø¸¶¡Ë¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡SAKURA¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£KAZUHA¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£IROHA¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢MOKA¤â¡Ö¼õ¤±¤ëÂ¦¤«¤é¡¢¸«¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë»Ò¤â¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤»Ò¤â¡¢¥×¥í¤Î´Ä¶¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡SAKURA¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬ËÜµ¤¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤Ø¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢KAZUHA¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹Á´°÷¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬É¬Í×¡×¤È²óÅú¡£MOKA¤Ï¡Ö¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¾ì½ê¤ä¸À¸ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë2ÁÈ¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SAKURA¤Ï¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·î¤Ë1²ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£IROHA¤â¡ÖÁê¼ê¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê2ÁÈ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¸«¼é¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¸«¤ëÂ¦¤Ë¤â³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¤¯¤é¤¤²á¹ó¤ÊÈÖÁÈ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤¹¤ë1¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤äÅØÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÇØ·Ê¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸õÊäÀ¸¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£SAKURA¤Ï¡Ö¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£MOKA¤Ï¡Ö´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤é´¶Æ°¤·¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì´¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£SAKURA¤Ï¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£Äü¤á¤º¤Ë¡¢º£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£KAZUHA¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤·¡¢MOKA¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£IROHA¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Ï¤º¡£Äü¤á¤º¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸õÊäÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´õË¾¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤È³Ð¸ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿HYBE¤ÈGeffen Records¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈBTS¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤¬¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î²»³Ú²ñ¼ÒUniversal Music Group»±²¼¤ÎGeffen Records¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëEMILY¡¢LEXIE¡¢SAMARA¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤òÁª¤Ö¡È°ÛÎã¡É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«Ëë¡Ö¼«Ê¬¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×¡¡
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£»Ø¸¶¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ë¤Þ¤º°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸Â³¦¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤Î´ë²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ø¤³¤Î´ë²è¡¢¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Á´°÷¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤Î°ã¤¤¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÈºÇ¸å¤Î1¿Í¡É¤ò·è¤á¤ë¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£»Ø¸¶¤â¡Ö¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¿³ººÊýË¡¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤â¡Ë´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¡¢Á´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡ÖHYBE¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤³¤ËLE SSERAFIM¤µ¤ó¤äILLIT¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê»Ø¸¶¡Ë¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡SAKURA¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£KAZUHA¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£IROHA¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢MOKA¤â¡Ö¼õ¤±¤ëÂ¦¤«¤é¡¢¸«¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë»Ò¤â¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤»Ò¤â¡¢¥×¥í¤Î´Ä¶¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡SAKURA¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬ËÜµ¤¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤Ø¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢KAZUHA¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹Á´°÷¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬É¬Í×¡×¤È²óÅú¡£MOKA¤Ï¡Ö¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¾ì½ê¤ä¸À¸ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë2ÁÈ¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SAKURA¤Ï¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·î¤Ë1²ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£IROHA¤â¡ÖÁê¼ê¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê2ÁÈ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¸«¼é¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¸«¤ëÂ¦¤Ë¤â³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¤¯¤é¤¤²á¹ó¤ÊÈÖÁÈ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤¹¤ë1¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤äÅØÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÇØ·Ê¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸õÊäÀ¸¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£SAKURA¤Ï¡Ö¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£MOKA¤Ï¡Ö´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤é´¶Æ°¤·¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì´¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£SAKURA¤Ï¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£Äü¤á¤º¤Ë¡¢º£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£KAZUHA¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤·¡¢MOKA¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£IROHA¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Ï¤º¡£Äü¤á¤º¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸õÊäÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´õË¾¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤È³Ð¸ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£