¤Ê¤¼³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¡©´Å¤¨¤óË·¥Í¥³¤Î¡ÈË½µó¡É¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¡ÖÉÔËþ¤²¤ÊÎ¾¥µ¥¤¥É¤¬²Ä°¦¤¤w¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡¡Ö¤Ê¤¼³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢1É¤¤ÎÇ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛË½µó¤Ë½Ð¤ë½Ö´Ö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë3É¤¤ÎÇ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ ¥¥¸Ç¤Î¥Î¥Î¤Á¤ã¤ó¡Ê5ºÐ¡Ë¤È¥È¥í¤¯¤ó¡Ê3ºÐ¡Ë¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡ÖËÍ¤âÆþ¤ì¤Æ¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥ê¥ª¤¯¤ó¡Ê5ºÐ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ2É¤¤Î¾å¤Ë¥É¥ó¥Ã¡ª¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¥¸Ç¤¿¤Á¤â¾ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤¤é¤á¤¿¤Î¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤»¤Þ¤¤2É¤¤Î´Ö¤Ë¥ê¥ª¤¯¤ó¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¡Ê@20siesta¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ª¤¯¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢»¨¤Ë³ä¤ê¹þ¤à»ö¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦Ë½µó¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¡ÖÉÔËþ¤²¤ÊÎ¾¥µ¥¤¥É¤¬²Ä°¦¤¤w¡×¡ÖÊªÍýÅª¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¿w¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë