ºë¶Ì¸©½é½ÐÅ¹¡£¤ï¤é¤ÓÌßÀìÌçÅ¹¡ÖÌçÆ£¡×ºë¶ÌÄ¹ÆÔÅ¹¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¥«¥É¥Õ¥¸¤Ï3·î7Æü¡¢¤ï¤é¤ÓÌßÀìÌçÅ¹¡ÖÌçÆ£¡×ºë¶ÌÄ¹ÆÔÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¤ï¤é¤ÓÌßÀìÌçÅ¹ÌçÆ£¡¡ºë¶ÌÄ¹ÆÔÅ¹¡¡¥¤¥á¡¼¥¸
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÎËÜ¤ï¤é¤ÓÌß¡ÖÀÈÌ£¡×¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ò3¼ï¤Î¤¤ÊÊ´¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¡¢Åß¤Ï²¹¤ï¤é¤ÓÌß¤È¤·¤Æ¡¢½Õ¤Ï²Ö¸«²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©¤ÙÊý¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¿·´¶³Ð¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖWARABI-TA¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
ÌçÆ£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ï¤é¤ÓÌßÆþ¤ê¥É¥ê¥ó¥¯
¤ï¤é¤ÓÌßÀìÌçÅ¹ÌçÆ£¡¡ºë¶ÌÄ¹ÆÔÅ¹¡¡¥¤¥á¡¼¥¸
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÎËÜ¤ï¤é¤ÓÌß¡ÖÀÈÌ£¡×¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ò3¼ï¤Î¤¤ÊÊ´¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¡¢Åß¤Ï²¹¤ï¤é¤ÓÌß¤È¤·¤Æ¡¢½Õ¤Ï²Ö¸«²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©¤ÙÊý¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¿·´¶³Ð¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖWARABI-TA¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
ÌçÆ£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ï¤é¤ÓÌßÆþ¤ê¥É¥ê¥ó¥¯