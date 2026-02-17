¡Ö¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡×¤¬½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¡¡¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê
¡¡½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È³¦·¨¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡ËÈ¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡×¤¬3·î23Æü¡¢¤Ê¤«¤ÎZEROÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ë²è¡¢´ÆÆÄ¡¢½Ð±é¤Ï¾åÅÄ¼«¤éÌ³¤á¤ë¡£¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤é¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡×¤Ï¾åÅÄ¤¬ºòÇ¯12·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼«¿ÈÈ¯¤Î´ë²è¡£Ä¹Ç¯½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¤ä¹½ÁÛ¤ò¡Ö±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¾åÅÄ¤¬´ë²è¡¢´ÆÆÄ¡¢½Ð±é¤Î»°Ìò¤òÌ³¤á¡Ö½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡×½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï2Éô¹½À®¡£¥é¥¤¥ÖÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï19Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£