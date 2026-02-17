¡Ö¤«¤Ê¤êÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¼è¤é¤ì¤ë¤ï¡×J¥ê¡¼¥°¤Ç¥Õ¥¡¥óÊªµÄ¤ÎÈ½Äê¡ª¡í¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡í¤Ç¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û¥¬¥ó¥ÐÂçºå 0¡Ý0¡ÊPK2¡¼3¡Ë Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ê2·î15Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¿áÅÄ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈùÌ¯¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥ì¡¼
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬¼«¿Ø¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏFW¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎFWÆîÌîÍÚ³¤¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¤³¤Î¡È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÊWEST¡Ë¤ÎÂè2Àá¤ÇGÂçºå¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÂÐÀï¡£ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿26Ê¬¤ËË¬¤ì¤¿¡£GÂçºå¤¬¼«¿Ø¤«¤é·×16ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¡£FW»³²¼ÎÊÌé¤¬Êü¤Ã¤¿±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢Ãæ±û¤ÎMFÁÒÅÄ½©¤¬¥¹¥ë¡¼¡£±ü¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬¡¢º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸²¼¶ù¤Ø¤È´°àú¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Èþ¤·¤¤Ï¢·È¤«¤é¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤È¤Î¸ò¿®¤«¤é¡¢¼ç¿³¤ÏOFR¡Ê¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£³ÎÇ§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÎÄ¾Á°¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÆîÌî¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÎDF¸¶µ±åº¤¬¸òºø¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆîÌî¤ÎÂÎ¤¬¸¶¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¸¶¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤ÎÌÚ¾ì¾»Íº»á¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄÁ°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¤É¤¦¤«¡£È½Äê¤¬Æñ¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£ÆîÌî¤â¤ª¤½¤é¤¯°Õ¿ÞÅª¤ËÁê¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¶¯¤¤Åö¤¿¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¸¥§¥Ð¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¼Â¶·¤Î»ûÀ¾Íµ°ì»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¼ç¿³¤¬²¼¤·¤¿È½Äê¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡×¡£ÆîÌî¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ¾ì»á¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤È½Äê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·ÆîÌî¤â´ÖÀÜ»ëÌî¤ÇÁê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤ÆÁê¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¡£¥¸¥§¥Ð¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤«¡Ë¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿³È½Â¦¤Î»ëÅÀ¤Ë¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬¼ó¤ò¿¶¤Ã¤ÆÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿»³²¼¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆîÌî¤Î¤³¤ì¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¡×¡ÖFW¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¤í¤³¤ó¤Ê¤ó¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤À¤Ê¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥ì¥¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÆîÌî¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÁ´Éô¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ä¤í¡ª¡×¡ÖÆîÌî¤¬³ÎÊÝ¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÌ¾¸Å²°DF¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥³¥±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼éÈ÷Â¦¤¬ÉÔÍø¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ï¥¶¤È¤é¤·¤¯¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¼è¤é¤ì¤ë¤ï¡×¡ÖÆîÌî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤«¤º¤Ë¸¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸¶¤ÎÊý¤Ë¿ÈÂÎ´ó¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý°¤¯¸«¤¨¤¿¤ó¤«¤Ê¡×¡ÖÆîÌî¤¬¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Õ¥¡¡¼¥ë¼è¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¸å¤íÂ¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ÈÂÎ¹¤²¤Æ¸¶¤Î¿ÊÏ©¤òºÉ¤¤¤À¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÆîÌî¤¬ËÀÎ©¤Á¤·¤Æ¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï0¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ90Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¡¢PKÀï¤òÌ¾¸Å²°¤¬3¡Ý2¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë