『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「紙パックをリサイクルに回している人は このセリフを知っています」紙パックの隠れたメッセージを紹介【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「紙パックをリサイクルに回している人は、このセリフを知っています。」と綴り、飲み口の反対側を開くと出てくる『リサイクルありがとう。』の文字の画像を投稿しました。









滝沢さんは紙パックについて、「よく可燃ごみとして出されてしまうのですが、開いて、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーになります！」とリサイクルを呼びかけました。







また、リサイクルに出す際の紙パックの切り方について「切り方に決まりはないですよ！」と紹介しています。









滝沢さんは、日々SNSを通じ『ごみトリビア』を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



