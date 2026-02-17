¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡Ú¼Ì¿¿¡§Imagn/¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

MLB¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÁáÂ®¥é¥¤¥ÖBP¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇµå¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï2ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¥´¥í¤È»Íµå¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼óÇ¾¿Ø¤â¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò²á¤´¤·¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£¡ÖÆ°¤­¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤«³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Ï¤Ç¤­¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ï²÷À²¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£º£¸å¤â¥é¥¤¥ÖBP¤ò½Å¤Í¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½ù¡¹¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÆü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥²¥ì¡¼¥íJr.Áª¼ê¤Ï¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ôÆü´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾¯¤·¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤·¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô¤«¤é¤â¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¥²¥ì¡¼¥í Jr.Áª¼ê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¾¯¤·¤Í¡×¤ÈÊäÂ­¡£¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£