ドリームのインテリアブランド「&MEDICAL」は3月上旬、仕事中に体幹トレーニングができるフィットネスルームシューズ「KAMOLEG 2.0 W」(7,900円)を発売する。2月22日までMakuakeで先行販売を実施している。

KAMOLEG 2.0 W

同商品は累計8万足を突破した人気シリーズ「KAMOLEG」の新モデル。底面のカーブとアーチサポート構造により、履くだけで姿勢を整え脚の筋肉を刺激する。

仕事中も体幹トレーニング

KAMOLEG 2.0の歩きやすさはそのままに、アッパーの素材をビジネスシーンと調和しやすいヴィーガンレザーを採用した。オフィスでも履きやすい品格のあるデザインで、忙しい仕事の中でもさりげなくトレーニングできる。

座りっぱなしで脚への負担を感じた時は、履いたまま、ふくらはぎや足首をストレッチすることをすすめている。数回繰り返すことでふくらはぎの筋肉が伸び、だるくなった脚をストレッチできるという。

ブラックネイビーとサンドベージュの2色を展開する。

ブラックネイビーとサンドベージュの2色