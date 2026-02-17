履くだけで背筋が伸びる！仕事時間が体幹トレーニングタイムになるルームシューズ発売
ドリームのインテリアブランド「&MEDICAL」は3月上旬、仕事中に体幹トレーニングができるフィットネスルームシューズ「KAMOLEG 2.0 W」(7,900円)を発売する。2月22日までMakuakeで先行販売を実施している。
KAMOLEG 2.0 W
同商品は累計8万足を突破した人気シリーズ「KAMOLEG」の新モデル。底面のカーブとアーチサポート構造により、履くだけで姿勢を整え脚の筋肉を刺激する。
仕事中も体幹トレーニング
KAMOLEG 2.0の歩きやすさはそのままに、アッパーの素材をビジネスシーンと調和しやすいヴィーガンレザーを採用した。オフィスでも履きやすい品格のあるデザインで、忙しい仕事の中でもさりげなくトレーニングできる。
座りっぱなしで脚への負担を感じた時は、履いたまま、ふくらはぎや足首をストレッチすることをすすめている。数回繰り返すことでふくらはぎの筋肉が伸び、だるくなった脚をストレッチできるという。
ブラックネイビーとサンドベージュの2色を展開する。
ブラックネイビーとサンドベージュの2色
KAMOLEG 2.0 W
同商品は累計8万足を突破した人気シリーズ「KAMOLEG」の新モデル。底面のカーブとアーチサポート構造により、履くだけで姿勢を整え脚の筋肉を刺激する。
KAMOLEG 2.0の歩きやすさはそのままに、アッパーの素材をビジネスシーンと調和しやすいヴィーガンレザーを採用した。オフィスでも履きやすい品格のあるデザインで、忙しい仕事の中でもさりげなくトレーニングできる。
座りっぱなしで脚への負担を感じた時は、履いたまま、ふくらはぎや足首をストレッチすることをすすめている。数回繰り返すことでふくらはぎの筋肉が伸び、だるくなった脚をストレッチできるという。
ブラックネイビーとサンドベージュの2色を展開する。
ブラックネイビーとサンドベージュの2色